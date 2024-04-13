Ученые из Японии нашли белок, отвечающий за проявление агрессии
Ученые из Университета Цукубы в Японии обнаружили связь между снижением уровня агрессии в поведении и подавлением воспалительных белков в крови.
Ранее ученые заметили, что психические расстройства вроде шизофрении и деменции часто сопровождаются агрессией, однако было неясно, какие факторы на это влияют, что осложняло лечение. Теперь у медиков будет больше возможностей для лечения, пишет журнал Molecular Psychiatry.
Японские исследователи проводят эксперименты на мышах. Они считают, что проблема кроется в IL-1-бета, который находится в ядре спинного мозга, и проверяют, как лекарства влияют на это соединение и его рецепторы.
Предполагается, что воздействие на нейроны IL-1-бета и серотонина поможет уменьшить проявления агрессивного поведения.