Ученые из Японии нашли белок, отвечающий за проявление агрессии

Ученые из Университета Цукубы в Японии обнаружили связь между снижением уровня агрессии в поведении и подавлением воспалительных белков в крови.

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Ранее ученые заметили, что психические расстройства вроде шизофрении и деменции часто сопровождаются агрессией, однако было неясно, какие факторы на это влияют, что осложняло лечение. Теперь у медиков будет больше возможностей для лечения, пишет журнал Molecular Psychiatry.

Японские исследователи проводят эксперименты на мышах. Они считают, что проблема кроется в IL-1-бета, который находится в ядре спинного мозга, и проверяют, как лекарства влияют на это соединение и его рецепторы.

Предполагается, что воздействие на нейроны IL-1-бета и серотонина поможет уменьшить проявления агрессивного поведения.