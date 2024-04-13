Ученые указали на предвестник внезапного роста раковых клеток

Исследователи из Тель-Авивского университета совместно с коллегами указали на предвестник внезапного роста раковых клеток по всему организму.

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Речь идет о случаях появления рака у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом пишет Pronews.gr.

Как отметил один из авторов работы Таль Коллер, связь рака и недугов со стороны сердца была обнаружена еще в 2013 году.

Новое исследование показало, что больное сердце "секретирует небольшие внеклеточные везикулы (sEV), способствующие раку". С одной стороны, везикулы - это маленькие внеклеточные пузырьки, которые выделяют клетки различных тканей или органов в окружающую их среду.

Но с другой - этот процесс происходит не так, как нужно, если сердце больное. В этом случае пузырьки высвобождаются в больших количествах и являются виновниками роста раковых клеток по всему организму. Это может быть вызвано началом воспалительного процесса.

"Таким образом организм становится более уязвимым для роста опухоли", - подчеркнули исследователи, добавив, что в будущем, возможно, потребуется адаптировать существующие методы лечения сердца с учетом риска развития онкологии.

Ранее онколог и хирург Иван Карасев объяснил, почему слабость, усталость, недомогание нельзя игнорировать, и как эти проявления могут быть связаны с развитием опасного процесса в организме. По словам доктора, образование злокачественной опухоли приводит к сильной интоксикации организма продуктами распада раковых клеток. На интоксикацию реагируют структуры головного мозга и внутренние органы. Отсюда и вышеперечисленные симптомы.

В результате пациент с онкологией ощущает постоянную сильную слабость и усталость даже без физических нагрузок, отметил Иван Карасев.

Другие тревожные симптомы - повышение температуры тела, которое порой сопровождается ломотой в теле, и ухудшение аппетита.