Изобретен способ консервации сыра, который не предусматривает антибиотики

Команда ученых из Египта, Польши, ОАЭ разработала в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ, Челябинск) способ биоконсервации белого сыра, который не предусматривает применение антибиотиков, но при этом позволяет хранить продукт в холодильнике до 45 суток. Об этом ТАСС сообщил профессор кафедры "Технология и организация общественного питания" Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Собхи Ахмед Азаб Аль-Сухайми.

"Мы совместно с коллегами из Египта, ОАЭ и Польши успешно разработали и обосновали новую технологию приготовления белого сыра, которая делает его устойчивым к грибковым и бактериальным заражениям без применения каких-либо антибиотиков. По сути, это способ биоконсервации сыра", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что современный рынок молочных продуктов диктует условия для того, чтобы современные сыры как можно дольше оставались безопасными для потребителей и сохраняли товарно-вкусовые качества. При этом добавление консервантов и антибиотиков считается устаревшим подходом.

"Решая эту задачу, мы с коллегами разработали четыре комбинации лактобактерий и их бактериоцинов. Полученные в ходе эксперимента сыры подвергались исследованиям с помощью электронного микроскопа, а также проводился текстурный анализ по международным стандартам. В результате был получен образец сыра, который может храниться до 45 суток в холодильнике и оставаться устойчивым к золотистому стафилококку и другим опасным бактериям", - отметил собеседник агентства.

По словам ученого, новый способ консервации основан на оптимальном соотношении полезного штамма лактобактерии MG847589 и вырабатываемых им бактериоцинов.

В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ Южно-Уральский государственный университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году ЮУрГУ победил в конкурсе по программе "Приоритет - 2030". Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательнлого центра "Передовые производственные технологии и материалы" (УМНОЦ), который создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей в рамках нацпроекта "Наука и университеты".