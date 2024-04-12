Ученые из Германии раскрыли механизм действия кортизола

Медицинские исследователи из клиники Charité в Берлине сделали значительный прогресс в понимании молекулярного механизма действия кортизола, стероидного гормона, широко применяемого в лечении воспалительных заболеваний. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature и открывают новые перспективы для разработки более безопасных противовоспалительных лекарств, передает Центральная Служба Новостей.

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Кортизол играет важную роль в управлении воспалительными процессами в организме. До последнего времени точные механизмы его действия оставались не полностью изученными. Особое внимание в новом исследовании было уделено воздействию кортизола на митохондрии, которые являются энергетическими станциями иммунных клеток, в частности, макрофагов. Эти клетки иммунной системы отвечают за уничтожение патогенов, включая вирусы и бактерии.

В условиях воспаления было обнаружено, что активность митохондрий в макрофагах изменяется, приводя к снижению производства итацоната, молекулы с противовоспалительным действием. Однако, под влиянием кортизола, митохондриальная функция макрофагов адаптируется таким образом, что способствует восстановлению производства итацоната, что, в свою очередь, уменьшает воспаление.

Такое понимание воздействия кортизола на клеточный метаболизм является ключевым для разработки новых лекарственных средств, которые могут более эффективно и безопасно управлять воспалительными процессами, минимизируя при этом побочные эффекты, связанные с использованием стероидных препаратов. Эти новые научные данные могут способствовать значительным улучшениям в области медицинской фармакологии.