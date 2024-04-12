Дефицит мелатонина ускоряет старение и увеличивает риск рака

С возрастом мы начинаем испытывать дефицит мелатонина. Этот важный гормон синтезируется в эпифизе - небольшой эндокринной железе (ее еще называют шишковидной), которая находится в центре мозга между его полушариями.

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Шишковидная железа вырабатывает мелатонин только в темноте. Если мы регулярно в ночное время находимся на свету, с течением времени это приводит к истощению мелатонинобразующей функции эпифиза, а это ведет к ускоренному старению организма, увеличивает риск возникновения возрастных болезней, включая рак, и в итоге сокращает продолжительность жизни.

Как влияет мелатонин на темпы старения, какие изменения происходят в органах и системах организма при старении и можно ли замедлить этот процесс, об этом "Российской газете" рассказал заведующий лабораторией патологии клетки НИИ морфологии человека имени академика А.П. Авцына Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Давид Арешидзе.

"Онкологические заболевания были и остаются одной из важнейших нерешенных проблем современной медицины. Доля людей пожилого возраста среди онкобольных достаточно велика. Один из наиболее опасных видов рака - меланома кожи, злокачественная опухоль, которая развивается из пигментных клеток нашего организма. Она составляет менее 10% случаев рака кожи, но является причиной более 80% смертей от этих заболеваний. В нашей стране средний возраст больных меланомой с впервые в жизни установленным диагнозом находится в районе 58-60 лет, - рассказал Давид Арешидзе. - Её опасность заключается в том, что это очень агрессивная опухоль, которая быстро метастазирует, распространяясь в печень, лёгкие, кости, головной мозг. В развитых странах меланома входит в пятерку наиболее распространенных злокачественных новообразований, а за последние 50 лет заболеваемость и смертность от нее увеличивались практически во всех европейских странах".

В лаборатории патологии клетки НИИ Морфологии человека РНЦХ имени Б.В. Петровского проводятся комплексные исследования, посвященные изучению влияния мелатонина на темпы старения, особенности изменений в органах и системах органов при старении как в норме, так и при ассоциированных с возрастом социально-значимых патологиях. Одно из ключевых направлений в исследованиях - профилактика и лечение злокачественных опухолей, в том числе меланомы.

"Это направление обусловлено тем, что мелатонин - гормон, который обладает широчайшим спектром биологических эффектов. Он регулирует наши биоритмы, влияет на синтез половых гормонов, иммунитет, обладает антиоксидантными свойствам, замедляет старение, защищает от стрессорных воздействий, ослабляет проявление некоторых заболеваний. Интересно то, что этот гормон, первоначально обнаруженный в организме млекопитающих, в последние годы найден и в растениях, и в отношении них он так же оказывает благотворное влияние. Например, предпосевная обработка семян этим гормоном повышает их устойчивость к действию неблагоприятных факторов и всхожесть", - рассказал доктор Арешидзе.

Ученый отметил две важнейших особенности этого гормона.

"Во-первых, он синтезируется только в темноте и разрушается на свету. Во-вторых, с возрастом секреция его резко снижается, этот процесс начинается в период полового созревания", - пояснил Арешидзе.

Но в современных условиях мы все, и в первую очередь жители больших городов, подвержены воздействию света в ночное время и часто даже спим в неполной темноте. Это приводит к снижению секреции мелатонина, и люди страдают от его недостатка. В зоне еще более высокого риска - те 20% трудоспособного населения, кто работает посменно, и часто остается на свету круглые сутки. Также важно, что большая часть территории нашей страны находится в высоких широтах. Белые ночи и полярное лето - это, конечно, романтично и красиво. Но это дополнительный фактор риска для всех людей, которые живут и работают в зоне таких территорий.

"В лаборатории патологии клетки мы провели цикл исследований, направленных на выявление роли мелатонина в развитии экспериментальной меланомы. На первом этапе мы обнаружили, что при постоянном освещении, то есть в условиях дефицита мелатонина, опухоль растет быстрее, агрессивнее метастазирует, и у экспериментальных животных снижается продолжительность жизни. В то же время у лабораторных грызунов с такой же меланомой, но находящихся в постоянной темноте, отмечалось снижение темпов роста меланомы, меньшее количество метастазов, а продолжительность жизни значительно увеличилась. Таким образом, удалось подтвердить зависимость течения болезни от обеспеченности организма мелатонином", - рассказал Давид Арешидзе.

На втором этапе ученые проверяли непосредственное действие мелатонина на развитие меланомы. Мышам давали этот гормон вместе с водой для питья.

"Нашим ученым удалось получить весьма обнадеживающие результаты. А именно: рост опухоли затормозился почти на 30%, значительно уменьшились её размеры, а в самой опухоли мы увидели очаги разрушения. То есть под влиянием мелатонина опухоль стала разрушаться, а кроме того, она стала менее агрессивной: снизился темп деления её клеток, уменьшилось количество вновь образуемых опухолевых клеток. На фоне увеличения продолжительности жизни животных на 12-18%, произошло резкое уменьшение отдаленного метастазирования. Если у обычных животных практически в 100% случаев мы наблюдали метастазы меланомы в легкие и печень, то у экспериментальных животных, получавших мелатонин, метастазы возникли только в каждом третьем случае, и только в легких", - отмечает ученый.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что мелатонин может оказывать терапевтическое действие в отношении опухоли. Конечно, пока этот эффект зафиксирован в экспериментальных условиях - на лабораторных грызунах. Для того, чтобы те же самые выводы применить в отношении человека - нужны дополнительные исследования.

"Исследования будут продолжены, поскольку главная наша цель - найти способы продлить период активного долголетия у людей. Впереди еще цикл исследований, как доклинических, так и клинических, посвященных, в том числе, и применению мелатонина в комплексе с известными и новыми противоопухолевыми препаратами. Хочется верить, что мелатонин найдет свое место в арсенале средств терапии онкологических заболеваний в самое ближайшее время", - говорит Давид Арешидзе.

В последнее время появилось много публикаций о том, что мелатонин не только помогает наладить сон, например, при джетлаге, но и выступает как мощный антиэйджинговый препарат. Его выпускают не только в качестве лекарства, но и как БАД - и многие покупают и начинают принимать, чтобы "отодвинуть" старение. Доктор Арешидзе считает это неразумным и даже опасным.

"Конечно же, ни в коем случае не стоит мчаться в аптеку и закупаться препаратами мелатонина. Всегда нужно помнить, что это гормон, который можно применять только по назначению врача. Самостоятельное применение его может привести к серьезным нарушениям биоритмов и спровоцировать развитие ряда серьезных, в том числе и онкологических, болезней, - предупреждает Арешидзе. - В лаборатории патологии клетки мы часто вспоминаем выражение нашего старшего коллеги, профессора Игоря Моисеевича Кветного, одного из ведущих в мире специалистов по изучению мелатонина. Он говорил: "Несмотря на перспективность исследований мелатонина в борьбе с раком и старением - это не панацея. Есть такой термин, melanin madness, "мелатониновое сумасшествие". Не надо грешить мелатонином как лекарством и точно так же нельзя мелатонин рассматривать в качестве уникального маркера для различного вида заболеваний".

Советы

В качестве методов по предотвращению снижения выработки собственного мелатонина, можно следовать несложным правилам: