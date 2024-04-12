Злоупотребление спиртным связали с повышенным риском ишемией сердца у женщин

Ученые нашли связь между употреблением спиртного и повышенным риском развития ишемической болезни у женщин. Так, по заявлению исследователей, на здоровье сердца сказывается употреблении более одного алкогольного напитка в день.

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Ещё больше этот риск возрастает у тех, кто выпивает более трёх напитков в сутки. В случае, если женщина в запое, шанс столкнуться с сердечными проблемами повышается на 68% по сравнению с теми, кто употреблял алкоголь умеренно.

Заявление основано на изучении данных около 189 тысяч женщин и 243 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 65 лет. После четырех лет наблюдения за испытуемыми выяснилось, что у выпивающих мужчин риск развития сердечно-сосудистых заболеваний выше на 22%, чем у тех, кто пьет умеренно.

Если говорить о женщинах, риск развития проблем со здоровьем при регулярном употреблении алкоголя у них возрастал на 29−45%, чем у женщин, которые пили в умеренных количествах.

Ранее врач диетолог Ализа Мароги назвала безопасную дозу алкоголя, которая не вызовет похмелья на следующий день. А по словам врача-диетолога Меган Росси, для того, чтобы облегчить симптомы похмелья, перед употреблением алкоголя надо съесть блюда, богатые клетчаткой.