Ученым удалось определить чувства людей с помощью МРТ и нейросети

Ученые Центра по нейронаучным исследованиям Института базовых наук вместе с Дартмутским колледжем научились предсказывать чувства людей, используя МРТ и ИИ.

© runews24.ru

Как говорится в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в рамках исследования ученые проводили опрос добровольцев, чтобы создать персонализированные повествования, которые отражали опыт и эмоции. Вместе с тем проводилась запись мозговой активности с помощью МРТ.

Затем полученные данные анализировал ИИ для дальнейшего декодирования «эмоциональных измерений» мыслей в реальном времени.

В результате модели смогли не только успешно предсказывать эмоции как во время чтения историй, так и во время свободного мышления или в покое.

Напомним, по мнению ученых, искусственный интеллект обладает всеми функциями, которые необходимы, чтобы использовать его в качестве эффективного управленца. Ранее польские физики решили испытать и обучить новую созданную нейросеть, основная рабочая задача которой заключается в последующей помощи при изучении вопросов аномального магнитного момента мюона.