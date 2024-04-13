Отходы от варки пива оказались полезными

Ученые Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали способ переработки отходов пивоваренного производства для получения из них полезных белков. Результаты исследования опубликованы в журнале Innovative Food Science and Emerging Technologies.

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Пивная дробина представляет собой твердую гущу, оставшуюся от солодового ячменя после варки пива. На долю этого побочного продукта пивоваренной промышленности приходится 85 процента от общего объема отходов. Ежегодно в мире производится около 36,4 миллиона тонн дробины, и значительная часть попадает на свалки, где выделяет парниковые газы.

Чтобы извлечь белок из отработанного зерна, специалисты сначала стерилизовали его, а затем использовали Rhizopus oligosporus — гриб, обычно используемый для ферментации соевых бобов для производства темпе. Через три дня ферментированную дробину сушили, измельчили в порошок, просеивали и поместили в центрифугу, чтобы отделить белок, который всплывет наверх, от остальной смеси.

Исследователям удалось извлечь до 200 граммов белка из одного килограмма дробины. Эти белки оказались безопасными для потребления человеком и обладают высоким качеством, что делает их пригодными для непосредственного использования в добавках и для повышения содержания белка в продуктах растительного происхождения.

Белки также богаты антиоксидантами, которые могут не только защитить кожу человека от загрязняющих веществ, но и продлить срок хранения косметических средств, таких как лосьоны для тела и увлажняющие кремы. Это делает их возможной альтернативой традиционным косметическим компонентам, таким как парабены, загрязняющие водоемы.