Частые простуды повышают риск развития деменции

Ученые из университета Тулейна (США) обнаружили связь между частыми простудными заболеваниями и ускоренным старением мозга, повышающим риск развития деменции (снижения когнитивных способностей) у мышей. Результаты опубликованы в журнале Brain, Behavior and Immunity (ВВI).

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В ходе исследования с участием пожилых лабораторных мышей ученые смоделировали частые простудные заболевания у грызунов, регулярно подвергая их воздействию вирусов (например, гриппа). Исследователям удалось выяснить, что каждый новый простудный эпизод провоцировал умеренное кратковременное воспаление в головной мозге грызунов.

Ученые также поняли, что по мере взросления и старения подопытных мышей частые простуды коррелировали со снижением когнитивных способностей — животные хуже справлялись с соответствующими тестами. Оказалось, что повторяющийся запуск воспаления в организме был причиной ускоренного старения мозга и дисфункции нейронов.

Авторы исследования предположили, что аналогичный механизм старения мозга может присутствовать и в человеческом организме. При этом люди в течение всей жизни сталкиваются с инфекциями и воспалением значительно чаще, чем лабораторные мыши. Это значит, что снижение когнитивных способностей и повышение риска развития деменции у человека вследствие частых простуд может быть более выраженным. Чтобы подтвердить корректность таких выводов, необходимы дополнительные исследования.

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