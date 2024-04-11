В России создали ИИ для выявления онкологии при анализе изображений

В пресс-службе Южного федерального университета сообщили, что ученые вуза разработали методы использования искусственного интеллекта (ИИ) в борьбе с раком. Они создали нейронную сеть, способную анализировать медицинские изображения для диагностики и прогнозирования выживаемости пациентов.

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Эксперты отмечают, что использование машинного обучения позволяет улучшить качество лечения и ухода за больными, особенно при быстротекущих формах рака. На основе гистопатологических изображений нейронная сеть определяет наличие опухолей толстой кишки и классифицирует раковые клетки.

Кроме того, ученые работают над разработкой нанокомпозитов для рентгеновской фотодинамической терапии, неинвазивного метода лечения опухолей, отметили в пресс-службе.

Однако, несмотря на преимущества, использование искусственного интеллекта в медицине сталкивается с рядом проблем, включая этические и правовые вопросы. Например, недостаточное представление некоторых групп населения в данных может привести к ошибкам в прогнозировании результатов лечения.