Сознание, подсознание и желудок: за что отвечают, как гармонизировать их работу

Рассказываем, за что отвечает каждая из систем и как гармонизировать их работу.

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«Человеческий мозг удивительно сложен. На принятие решений влияют не только логика и рациональный анализ информации, но и глубинные инстинкты, ощущения, эмоции и даже пища, которую мы едим».

Фактически у нас есть три «мозга» — сознание, подсознание и интуиция. Они постоянно взаимодействуют, дополняя и корректируя друг друга. Идеальные решения рождаются именно тогда, когда все три «мозга» синхронизированы.

Давайте разберёмся, как устроены и взаимодействуют эти три мозга и как добиться их гармоничной синхронной работы.

Сознание

Сознание — это наш аналитический мозг, отвечающий за логическое и рациональное мышление. Именно сознание анализирует поступающую информацию, выстраивает цепочки умозаключений, формулирует и проверяет гипотезы.

Благодаря сознанию мы можем ставить перед собой конкретные цели, планировать задачи, оценивать альтернативные варианты решений. Механизмы логики позволяют нам действовать разумно, а не под влиянием импульсивных желаний или стереотипов.

Однако у сознания есть и слабые стороны. Логический анализ требует времени и усилий. Кроме того, сознание оперирует только той информацией, которая уже представлена в мыслях. А подсознательный опыт и интуиция часто могут подсказать решение быстрее и точнее формальных рассуждений.

Поэтому для максимальной результативности так важно дополнять возможности сознания инсайтами подсознания и интуиции. Когда рациональный «мозг» работает вместе с инстинктивным и интуитивным, это позволяет принимать оптимальные решения с учётом всей имеющейся в нашем разуме мудрости.

Подсознание

Подсознание — это обширная область нашей психики, лежащая за пределами осознанных мыслей. В отличие от сознания, целенаправленно обрабатывающего информацию, подсознание работает спонтанно и непроизвольно. Огромное количество воспоминаний, убеждений, установок и представлений, привычек и эмоций хранятся именно в подсознании. Оттуда они оказывают влияние на наши восприятие, отношения и поведение даже без осознанного контроля.

Так, например, иррациональные страхи, комплексы и паттерны часто укоренены в подсознательных установках, несмотря на их необоснованность с точки зрения логики. В подсознании хранятся как наши страхи и эмоции, так и родительские. Так как всё это передаётся нам по наследству как набор программ, необходимых для жизни.

С другой стороны, интуитивная мудрость и вдохновение тоже приходят из глубин подсознания. Именно там хранится весь прошлый жизненный опыт, дающий подсказки для принятия верных решений даже в новых обстоятельствах.

Таким образом, для гармонии разума важно научиться распознавать конструктивные и деструктивные подсознательные установки. Понимание теневых аспектов подсознания поможет ослабить их влияние с помощью сознательных усилий.

Интуиция или «третий мозг»

Интуицию часто называют «третьим мозгом» и уподобляют функции желудка. И действительно, интуитивные озарения приходят из глубинной мудрости нашего существа, подобно тому, как пищеварение происходит внутри без контроля сознания.

В отличие от логического анализа ситуации, интуиция даёт ответы без развёрнутых обоснований. Она как будто «схватывает» истину целиком, без пошаговых рассуждений. Иногда интуитивный ответ приходит в виде внезапного озарения или даже физического ощущения типа «чутья» или «чуйки».

Ощущения в желудке – «бабочки», «ком», «холод», «спазм живота», «внутреннее напряжение», «невозможность принимать пищу» – часто возникают при сильных эмоциях, предчувствиях, волнении. И указывают на то, что интуитивные сигналы часто ощущаются как физические в области живота. Интуиция тоже связана с подсознательными чувствами и предчувствиями.

Процесс пищеварения в желудке является скрытым, подсознательным. Подобно этому, интуитивные озарения приходят из подсознания, без контроля сознания.

При этом удивительно, но зачастую интуитивные решения оказываются верными, даже если сознание не может логически обосновать их правильность. Видимо, интуиция опирается на гораздо бо́льший объём информации из нашего прошлого опыта, чем доступно осознанному анализу здесь и сейчас.

Сеть нейронов кишечника обширна, поэтому её называют кишечной нервной системой. Она состоит из соединённых между собой нервных узлов в стенке кишечника и содержит более 100 000 000 нейронов, что превышает их количество в спинном мозге.

Кишечная нервная система, как и головной мозг, использует биологически активные химические вещества для передачи информации между клетками. 90% всего серотонина организма находятся именно в кишечнике. Он служит «передатчиком» при взаимодействии кишечника и мозга, а также регулятором моторики кишечника. Таким образом, кишечная и центральная нервная системы схожи по строению и функциям и находятся в постоянном взаимодействии.

Питание оказывает большое влияние на работу ума и интуиции. При потреблении пищи лёгкой, свежей и полезной это стимулирует кровоток и улучшает работу мозга. Мы чувствуем прилив энергии и ясности сознания. В таком состоянии гораздо легче решать задачи и слышать свою интуицию.

Однако тяжёлая, пережаренная или несвежая еда действует как груз, отягощающий ум и тело. После такой пищи часто возникают вялость, сонливость, нам трудно сосредоточиться и принимать осознанные решения.

Поэтому, говоря о «третьем мозге» — кишечнике, важно помнить, что его источником является вся наша энергетическая система в целом. А качество питания играет ключевую роль для поддержания этой системы в оптимальном состоянии.

Так, потребление продуктов с высоким гликемическим индексом (сладости, выпечка) вызывает резкие скачки уровня серотонина и дофамина – «гормонов удовольствия и мотивации». С одной стороны, это даёт прилив бодрости и хорошее настроение. Но с другой — может притуплять интуицию, провоцируя импульсивность и сиюминутные желания.

Поэтому важен баланс «быстрых» и «медленных» углеводов. Комплексные углеводы из овощей, цельных злаков поддерживают выработку серотонина ровно и постепенно. Это создаёт стабильный позитивный фон для гармоничной работы мозга — сбалансированного сочетания логики, интуиции и здравого смысла.

Как гармонизировать работу всех трёх систем мозга?

Чтобы достичь их сбалансированного взаимодействия, полезно понимать особенности функционирования каждого из них.

Очищение организма от избыточного сахара и кофеина может существенно улучшить работу всего организма. Хронический сахарный/кофеиновый стимулирующий «фон» истощает нервную систему и ведёт к дисбалансу гормонов радости.

Поэтому временный отказ от сахара и кофе позволяет «перезагрузить» систему регуляции настроения. Стабилизируются уровни серотонина, допамина и других гормонов. Улучшается как физическое, так и эмоциональное самочувствие.

В результате проясняется сознание, снижается тревожность, укрепляется внутреннее спокойствие. Это раскрывает доступ к глубинной интуитивной мудрости, позволяя всем трём системам мозга работать в гармонии. Когда сознание, подсознание и интуиция работают в синхронии — дополняя и подкрепляя друг друга, — мы обретаем удивительную способность принимать оптимальные решения с учётом всей полноты наших внутренних ресурсов.