Найден препарат, который блокирует некроптоз в легких при гриппе

Ученые обнаружили новое вещество, которое обращает вспять течение гриппа, блокируя некроптоз в легких у мышей при тяжелом течении болезни. Препарат — ингибитор протеинкиназы — позволяет предотвратить гибель от вируса гриппа. Он также не имеет побочных эффектов. Работа опубликована в журнале Nature.

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Вирус гриппа убивает клетки легких. Они разрываются, высвобождая молекулярные сигналы, заставляющие иммунные клетки бежать на помощь и бороться с инфекцией. Так происходит некроптоз — программируемая гибель клеток. Это естественный процесс, который в том числе сигнализирует, что в организме что-то пошло не так. При этом некроптоз, вызванный гриппом, может привести к опасному для жизни повреждению легочной ткани.

Ученые выяснили, что соединение под названием UH15-38 может безопасно и эффективно блокировать распространение некроптоза без побочных эффектов. Во время этого опасного, но естественного процесса в легких клетка активирует путь протеинкиназы 3, взаимодействующий с рецептором RIPK3. Ингибитор UH15-38 тормозит химические реакции с рецептором, уменьшая чрезмерное воспаление. Эксперимент показал, что это мыши хорошо переносят это вещество. Оно также успешно предотвращало любые случаи смерти от гриппа, даже тогда, когда его вводили через пять дней после заражения.

Исследователи отметили, что теперь важно начать испытания препарата на людях, чтобы помочь пациентам бороться с наиболее тяжелыми вариантами гриппа, а также с другими вирусами, которые вызывают тяжелые респираторные симптомы. Ученые предполагают, что, хотя коронавирусная пандемия осталась позади, нужно быть готовыми к борьбе с новыми патогенами, которые могут быстро распространяться. Сейчас исследователи уже приступили к созданию нового поколения ингибиторов протеинкиназы.