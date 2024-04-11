Назван способ заблокировать алкогольную зависимость

Ученые обнаружили способ, который может заблокировать нервные рецепторы, отвечающие за алкогольную зависимость.

Известно, что за развитие алкоголизма и других зависимостей отвечает каппа-опиоидный рецептор (KOP). Эта система отвечает за ряд неврологических процессов, включая эмоции, боль и вознаграждение, и хроническое воздействие алкоголя отрицательно на нее влияет.

В ходе экспериментов исследователи проверили, может ли пероральное введение соединения LY2444296 снизить потребление алкоголя у крыс, у которых сформировалась алкогольная зависимость. Целью было смягчение симптомов абстиненции, что гипотетически привело бы к снижению потребления алкоголя, пишет «Лента.ру».

Крысы получали LY2444296 в дозах всего три миллиграмма на килограмм тела после 8-часового воздержания. В результате симптомы абстиненции и само потребление алкоголя значительно уменьшились. LY2444296 не оказал ни положительного, ни отрицательного воздействия на крыс без алкогольной зависимости.

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