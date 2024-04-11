Дерматолог сочла ботокс «прекрасным» средством для борьбы с потоотделением

Вещество способно уничтожать синапсы, что не позволяет передавать сигналы железам. В эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева рассказала, что процедура безопасна. При этом она достаточно дорогая и болезненная, а эффект непродолжителен, отметила врач.

© pixabay

«Я за ботулотоксин, я сама его использую очень давно уже. Никакого нарушения в организме вообще нет — местное действие, полное уничтожение синапсов. Происходит денервация, то есть нервные импульсы не могут передавать сигнал на потовую железу, синапс погибает. Плюс заключается в том, что новые синапсы потом вырастут, и всё будет хорошо. Минус этой методики — дорого, больно и недолго. Если летом, то иногда месяц-два, максимум — три продержится. У некоторых вообще получается так, что больше месяца эффекта нет, а человек не всегда согласен на такую цену за такой короткий срок. Эффект прекрасный, великолепный, если правильно сделать всё, — нужно всю площадь обработать. Если всё сделано правильно, и если у человека не очень выраженный гипергидроз, который требует дополнительного лечения, то, да, хорошая методика, и она безопасна, ничего в последующем не будет. Новые синапсы вырастут, всё будет классно, потеть будете также».

Ранее Скорогудаева предупредила о риске развития рака и болезни Альцгеймера из-за антиперспирантов. Речь идёт о средствах, в которых содержатся соли алюминия.