Ученые определили продукты, повышающие риск глаукомы

Недавнее исследование с участием экспертов Гарвардского университета изучило возможную связь между потреблением определённых продуктов и риском возникновения глаукомы. С результатами можно ознакомиться в журнале Nutrients.

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Учёные проанализировали данные 19 225 участников со средним возрастом около 38 лет. Средняя продолжительность медицинского наблюдения составила 12,9 года.

Авторы обнаружили, что высокое потребление ультраобработанных продуктов, особенно сладостей, значительно повышает риск развития глаукомы. Это пища, произведённая в промышленных условиях из рафинированных и максимально очищенных ингредиентов с добавлением эмульгаторов, консервантов, загустителей и искусственных ароматизаторов. В эту категорию продуктов входят сладкие газировки, чипсы, выпечка, сухие завтраки, мороженое, шоколад, фастфуд и замороженная готовая еда.

Добавим, глаукома относится к группе заболеваний глаз, при которых необратимо повреждается зрительный нерв. У больных людей ограничивается поле зрения. Если заболевание не лечить, оно может привести к слепоте.