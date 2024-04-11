Ученые выяснили, чем особенно опасен для здоровья женщин недостаток сна

Анализ более десятка научных работ показал, что существует связь между сном менее семи часов в сутки и более высоким риском возникновения гипертонии. Это ещё раз подтвердило, что недосып может представлять серьёзный риск для здоровья человека.

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В рамках нового исследования учёные объединили данные 16 работ, опубликованных в период с 2000 по 2023 год. В этих исследованиях принимали участие более 500 тысяч человек из шести стран. За ними наблюдали в течение двух-пяти лет. Возраст участников варьировался от 35 до 60 лет, около 60% из них были женщинами.

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По итогам анализа эксперты обнаружили, что сон менее семи часов в сутки связан с повышением вероятности развития гипертонии на 7%. До 11% возрос этот риск у тех, кто спал менее пяти часов в сутки.

Женщины, которые спали менее семи часов, имели по сравнению с мужчинами на 7% больше шансов на развитие высокого кровяного давления.

Сон более восьми часов тоже был связан с повышенным риском возникновения гипертонии, но это не было статистически значимым.