Причина запаха кошачьей мочи удивила ученых

Метки кошек пахнут сильнее обычной мочи из-за особого белка, который усиливает испарение пахучих веществ из жидкости. Это показало исследование японских ученых, опубликованное в Journal of Chemical Ecology (J. Chem. Ecol.).

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Для кошек метки — это способ общения с другими особями. Они опрыскивают мочой вертикальные поверхности, например, стены и мебель. При этом для человека метки пахнут сильнее, чем обычное содержимое лотка. Считалось, что распрыскиваемая моча содержит вещества из анальных желез. Эта точка зрения не была доказана исследованиями, а новая работа опровергла ее.

Первоначально ученые сравнили химические профили кошачьих меток, обычной мочи и мочи, собранной из мочевого пузыря. Вопреки ожиданиям, они не обнаружили никакой явной разницы между образцами. Данные указывали на то, что моча для меток была из мочевого пузыря и не содержала добавок каких-либо желез.

Тогда ученые обратили внимание на то, что образцы мочи кошек легко прилипают к внутренней поверхности пластиковых шприцев, которые они использовали для наполнения стеклянных флаконов. 20 лет назад старший автор исследования, Масао Миядзаки, обнаружил, что здоровые кошки выделяют значительное количество белка Cauxin («любопытство» на японском языке).

Как показала новая работа, этот белок усиливает выделение летучих соединений из капли мочи, уменьшая ее поверхностное натяжение. Кроме того, чем выше было его содержание, тем лучше капли прилипали к вертикальным поверхностям. Именно белок Cauxin (а не секрет каких-либо желез) и распрыскивание мочи отвечают за сильный запах кошачьих меток, заключили ученые.

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