Специалист рассказал о внезапном раке у Миддлтон

23 марта герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон рассказала, что в ходе операции врачи обнаружили у нее онкологию. По мнению медицинского эксперта, причина внезапного диагноза представительницы королевской семьи может быть связана с мутациями в генах.

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По словам специалиста, еще в 1990-е годы ученые установили взаимосвязь между появлением рака молочной железы и онкологией яичников.

— В некоторых случаях он обнаруживается только во время операции по удалению того, что первоначально было диагностировано как киста. По всей видимости, такую операцию и пережила принцесса Уэльская, — пояснил эксперт.

Несмотря на отсутствие подтверждения данной теории, отрицать ее нельзя. По мнению медика, она может быть состоятельной, так как рак у герцогини был выявлен в молодом возрасте, передает MK.ru.

В марте Миддлтон рассказала, что в результате операции врачи обнаружили у нее онкологию. В настоящее время она проходит курс химиотерапии. Принц Уильям тяжело переживает болезнь жены. По информации СМИ, Миддлтон во всем полагается на своего супруга и не стесняется просить его о помощи.

Видеообращение, в котором Кейт Миддлтон призналась в том, что у нее обнаружили онкологию, было записано по принуждению. Соответствующее заявление сделал британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на собственные источники.