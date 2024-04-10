Ученые рассказали, от каких болезней лечит секс

Согласно статистике, мужчины и женщины в отношениях живут дольше одиноких.

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Интимная близость генерирует положительные эмоции, которые благотворно влияют на физическое и психическое здоровье, что в свою очередь, ведет к долголетию.

Занятия любовью хотя бы один-два раза в неделю троекратно повышают уровень иммуностимулирующих антител — иммуноглобулинов А, которые защищают организм от респираторных вирусов, сообщают ученые.

Головная боль прекрасно лечится именно сексом. Установлено, что во время возбуждения и оргазма в крови возрастает уровень эндорфинов и кортикостероидов, являющихся естественными обезболивающими.

Как пишет «Пятый канал», регулярный секс — самый приятный способ сбросить лишние килограммы, как для мужчин, так и для женщин.

Женщины, предающиеся любовным утехам три-четыре раза в неделю, выглядят на 7-12 лет моложе своего реального возраста.

Ранее "СП" писала, что названы четыре принципа долголетия.