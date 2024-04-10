Ученые нашли простой способ защитить собак от деменции

С возрастом риск столкнуться со старческим слабоумием угрожает не только людям, но и животным. Чтобы ваша собака оставалась активной и жила полной жизнью, продолжайте тренировать ее и учить новым командам, советуют ученые. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Neuroscience.

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Ученые провели эксперимент на 43 биглях среднего возраста. За пушистыми «пациентами» эксперты следили в течение трех лет — на протяжении этого времени собак ежедневно тренировали, разрешали играть с игрушками и в течение получаса — с другими собаками.

В начале и в конце эксперимента состояние мозга животных зафиксировали с помощью МРТ. Анализ показал, что объем гиппокампа — области мозга, связанной с когнитивными функциями, — у всех собак увеличился в среднем на 1,74 процента в год, при том что ранние исследования фиксировали уменьшение объема гиппокампа с возрастом.