Как меняется мозг человека начиная с 30 лет

Многие из нас хотят сохранить память и другие мыслительные навыки в старости примерно на том же уровне, что и в молодости. Однако с возрастом память в любом случае будет ухудшаться, как и скорость когнитивной обработки. Из-за этого понять разницу признаками деменции и нормальным старением может быть непросто.

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В первые годы жизни человека мозг растёт очень быстрыми темпами: около 1% в день в течение первых трёх месяцев жизни. В 5 лет мозг ребёнка достигает примерно 90% от размера взрослого. Но уже в период с 30 до 40 лет объём мозга начинает сокращаться. Скорость этих изменений увеличивается к 60 годам и продолжает увеличиваться позже. Сильнее всего уменьшаются лобная доля и гиппокамп, отвечающие за когнитивные функции. Из других изменений можно назвать менее эффективную связь между нейронами, уменьшение кровотока и усиление воспаления.

Изменения в мозге могут быть связаны в том числе с болезнями сердца и диабетом. Они могут даже повлиять на психические функции у здоровых пожилых людей. Но также существуют доказательства того, что мозг сохраняет способность меняться и адаптироваться с возрастом. А в некоторых аспектах он даже улучшается.

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Типичные для старения изменения можно охарактеризовать как снижение эффективности. Другими словами, с возрастом становится труднее справляться с задачами, требующими быстрой обработки, одновременного манипулирования несколькими фрагментами информации и запоминания новой информации, которая не имеет какой-либо внутренней структуры. Есть научные данные, показывающие, что эти изменения могут начаться уже после 30 лет, хотя некоторые не сталкиваются с ними ещё несколько десятилетий после этого возраста.

Среди других нормальных изменений мозга при старении — трудности с освоением новых технологий, с подсчётом чего-либо в уме, с забыванием слов (когда слово вертится на языке, но его не получается вспомнить). Вы можете также входить в комнату и забывать, зачем вы туда шли.

Тем не менее способность играть в словесные игры и решать кроссворды может в старости остаться прежней или улучшиться. Словарный запас имеет тенденцию с течением времени увеличиваться.

Также пожилые люди (в возрасте 60 лет и старше) сообщают о лучшем эмоциональном благополучии, чем люди среднего возраста и молодёжь. Под этим понимается состояние хорошего психического здоровья и способность оставаться стабильным даже во время сложных ситуаций.

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