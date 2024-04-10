На развитие астмы влияет чрезмерная экструзия эпителиальных клеток в дыхательных путях

Учёные Королевского колледжа Лондона, проведя ряд исследований на лабораторных мышах, выяснили, что чрезмерная экструзия эпителиальных клеток в дыхательных путях даёт толчок развитию бронхиальной астмы и ещё большему усугублению заболевания.

© runews24.ru

Эпителиальные клетки выстилают дыхательные пути и являются естественным барьером. При бронхоспазме эти клетки «выдавливаются» и затем отмирают. Таким образом клеток становится всё меньше, а это чревато воспалениями и инфекциями, которые впоследствии провоцируют новые приступы астмы.

Чрезмерную экструзию эпителиальных клеток, как выяснили учёные, способно предотвратить химическое соединение гадолиний. Оно блокирует этот процесс и тем самым клетки не повреждаются, воспаление не развивается.

Учёные считают, что гадолиний может рассматриваться как основа для новых лекарств против астмы.

Исследование британских специалистов опубликовано в Science.

По последним данным Всемирной Организации Здравоохранения, в мире порядка 262 миллионов человек страдают бронхиальной астмой.

Группа иммунологов выяснила, что развитие астмы у детей может быть объяснено не только составом микрофлоры, но ещё и разнообразием видов 19 семейств вирусов-бактериофагов Caudovirales.

Ранее учёные Национального института здравоохранения США после ряда исследований пришли к выводу, что синдром хронической усталости – это не психосоматическое состояние, а системное заболевание, которое проявляется поражением разных органов.