Как длительный стресс запускает процесс образования опухолей

О том, что длительный стресс не просто вреден для организма, а является одной из главных причин онкологических заболеваний, известно давно. Но как конкретно он запускает процесс образования опухолей? Ответ дают в опубликованной в журнале Cancer Cell статье ученые лаборатории "Колд-Спринг-Харбор" в Нью-Йорке.

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Напомним, что наука уже разобралась, как работает механизм стресса. Он выработался веками эволюции, помогал нашим далеким предкам выживать, защищаться от угроз при встрече с хищниками и противниками. Стресс запускает системы, которые провоцируют всплеск гормонов. Адреналин заставляет сердце биться быстрее, повышает кровяное давление и дает больше энергии. Кортизол повышает уровень сахара в крови и увеличивает доступность веществ, восстанавливающих ткани в организме.

Когда угроза миновала, гормоны возвращаются к обычному уровню. Но если реакция "бей или беги" остается включенной, гормоны, и прежде всего кортизол, продолжают бить практически по всем органам, приводя к различным заболеваниям, в том числе онкологическим.

Но как конкретно это происходит? Американские ученые искали ответ, изучая больных с онкологией. В ходе исследований врачам удалось выяснить, как длительный стресс запускает механизм образования метастазов. Оказалось, что он заставляет определенные белые кровяные тельца - нейтрофилы - образовывать липкие, похожие на паутину структуры. Именно они делают ткани организма восприимчивыми к формированию метастазов.

Это исследование может открыть ранее неизвестные стратегии лечения раковых заболеваний, которые останавливают развитие опухолей в организме.