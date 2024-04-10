В России пациентке пересадили ее собственную почку

В Центре трансплантологии имени Шумакова (филиал в городе Волжском Волгоградской области) хирурги-трансплантологи выполнили пациентке сразу несколько операций, чтобы удалить злокачественное образование и сохранить функцию почек. В результате женщине не потребовался почти неизбежный диализ.

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Галина Коноваленко обратилась к врачам из-за высокого давления, которое никак не удавалось скорректировать. Обследование показало, что обе почки пациентки перестали работать должным образом. Врачи Филиала Центра Шумакова провели все необходимые исследования и выяснили, что из-за камня в левой почке развился гидронефроз, а в правой растет злокачественная опухоль.

Специалисты выстроили сложную многоэтапную схему лечения. На первым этапе нужно было удалить камень из левой почки, чтобы сохранить ее минимальную функцию. Операция прошла успешно, почка была спасена. Теперь предстояло решать вопрос со второй. Обычно в таких ситуациях выполняется нефрэктомия - полное удаление органа с опухолью. Однако было понятно, что это прямой путь на диализ для 68-летней пациентки, ведь левая почка хоть и работала, но ее функция была недостаточна. Тогда хирурги решились на уникальную органосохраняющую операцию.

"Есть такие пациенты, которые с первой консультации доверяются врачу полностью. Перспективы у нашей пациентки были неутешительные: ни открытая, ни лапароскопическая операция в ее ситуации не подходили - было бы слишком большое повреждение почки, она бы все равно утратила функцию. Но нам очень хотелось помочь Галине Сергеевне, нужно было найти какой-то нестандартный выход из ситуации и попытаться спасти орган, - рассказал "Российской газете" заведующий урологическим отделением Филиала НМИЦ трансплантоллогии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Шамиль Бижиев. - Тогда подумали про экстракорпоральный метод - проведение операции на органе вне тела. Всю ночь я не мог уснуть, крутил эту мысль в голове. Утром мы посовещались с коллегами, провели консилиум с врачами Волгоградского онкологического диспансера и приняли решение о проведении органосохраняющей операции. Когда я объяснил пациентке нашу идею, она нам поверила, поддержала и сказала, что надо пробовать".

Бригада из четырех хирургов удалила правую почку, чтобы выполнить резекцию и устранить опухоль, размер которой достиг уже девяти сантиметров. Освободив почку от опухоли, хирурги выполнили пациентке трансплантацию собственного органа.

"Меня предупреждали, что может случиться всякое, что я могу оказаться на диализе, и я почти смирилась с этим. Но однажды утром, совсем рано, часов в семь в палату пришел Шамиль Юнусович и сказал: я знаю, как сделать, мы выполним пересадку вашей почки, и вы будете жить нормально. Так и получилось! Когда я очнулась от наркоза, ко мне подошла медсестра. Первый вопрос, который я задала: почку сохранили? Она говорит: Да. И у меня как будто все отлегло", - поделилась Галина Коноваленко.

Вся операция длилась около пяти часов. Положительная особенность аутопересадки состоит в том, что пациентка не нуждается в приеме иммуносупрессивной терапии, так как ей был пересажен ее собственный орган, и риски отторжения отсутствуют. Уже на пятый день после проведения операции пациентку выписали домой, и сейчас она чувствует себя отлично. Осенью планирует отправиться в путешествие в Санкт-Петербург.

"Приятно осознавать, что собранная у нас команда стремится к воплощению даже таких непростых замыслов. В мировой и российской литературе описаны случаи подобных операций, но они выполнялись, когда работа второй почки не вызывала опасений. На самом деле резекцию почки в России, позволяющую максимально сохранить функцию органа, первым стал проводить Ринат Харисович Галеев, мой отец. В этой операции мы применили и его методику, и арсенал своих навыков, чтобы провести это высокотехнологичное вмешательство", - объяснил главный внештатный специалист трансплантолог Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, руководитель Филиала НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Шамиль Галеев, он также участвовал в операции.

С момента открытия Филиала в 2020 году врачи существенно увеличили количество выполняемых трансплантаций почки, начали осуществлять трансплантацию печени и сердца. В прошлом году, осенью была выполнена первая трансплантация печени ребенку.

На сегодняшний день в Волгоградской области выполнено 128 пересадок почки, 29 трансплантаций печени и 16 пересадок сердца. А также ряд уникальных для региона и в целом для страны урологических и кардиохирургических операций.

Всего в учреждении на сегодняшний день прооперировано 7304 человека, выполнено порядка 3 000 высокотехнологичных операций. Более десяти тысяч пациентов получили помощь в стационаре Филиала, а амбулаторно было пролечено около 35 000 человек.