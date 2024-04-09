Выявлены микробы, мешающие иммунотерапии уничтожать метастазы рака легких

Американские и европейские молекулярные биологи обнаружили, что метастазы рака легких становятся значительно более стойкими к действию иммунотерапии, если внутри этих вторичных опухолей присутствуют колонии бактерий из рода Fusobacterium. Об этом во вторник сообщила пресс-служба нидерландского Института изучения рака (NCI).

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"Наше исследование открывает дорогу для разработки новых форм терапии метастазов, нацеленных на уничтожение бактерий, способствующих росту опухолей и защищающих их от действия иммунотерапии. Теперь мы лучше понимаем, как влияют друг на друга различные компоненты внутренней среды в опухолях, в которых присутствует большое число разных типов клеток, в том числе и бактерии", - заявила научный сотрудник NCI Айрис Мимпен, чьи слова приводит пресс-служба института.

Ученые пришли к такому выводу в рамках масштабного проекта, нацеленного на изучение устройства внутренней среды большого числа типов метастазов рака. В общей сложности молекулярные биологи изучили содержимое более 4,1 тыс. образцов вторичных опухолей, относившихся к 26 различным видам рака, и проанализировали то, как видовое разнообразие и численность присутствующих в них бактерий влияли на рост новообразований.

Изначально, как отмечают исследователи, они ожидали увидеть большие количества микробов только в тех метастазах, которые были связаны с раком кишечника и других пищеварительных органов. Проведенный ими анализ указал, что бактерии присутствовали фактически во всех метастазах, причем во многих случаях их видовой состав и численность очень сильно влияли на работу генов в опухолевых клетках, скорость их метаболизма и стойкость к различного рода терапиям.

В частности, ученые обнаружили, что появление большого числа микробов из рода Fusobacterium внутри метастазов рака легких вело к значительному повышению стойкости опухолевых клеток к действию ниволумаба и других форм иммунотерапии, заставляющих иммунитет активнее атаковать новообразования. В свою очередь, присутствие бактерий из родов Actinomyces, Bacteroidetes и Prevotella в других формах метастазов, наоборот, повышало эффективность терапии рака.

Как считают исследователи, собранные ими сведения указывают на возможность создания новых терапий, которые будут повышать эффективность иммунотерапии рака, а также потенциально и других методов борьбы с метастазами. Это значительно повысит вероятность выживания больных, в чьем организме возникли вторичные опухоли после удаления или уничтожения первичных новообразований, подытожили исследователи.

О раке легких

По оценкам ВОЗ, рак легких является одной из главных причин преждевременной смерти людей наряду с болезнями сердца и сосудов, а также другими типами опухолей. В 2018 году он унес жизни примерно 1,76 миллиона жителей планеты, большая часть которых получила его из-за курения сигарет. По этой причине врачи всегда советуют курильщикам максимально быстро отказываться от употребления табака.