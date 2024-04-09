Химикаты в детских салфетках и лаке для ногтей могут повысить риск заболеваний мозга

Учёные из Университета Кейс Вестерн Резерв в Огайо обнаружили, что химические вещества, содержащиеся в обычных предметах домашнего обихода, могут повысить риск развития аутизма, рассеянного склероза и других проблем. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Neurology.

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По словам авторов, у детей с особыми потребностями или двигательной дисфункцией уровень двух типов веществ в моче гораздо выше, чем у их сверстников. Дополнительные эксперименты на мышах показали, что эти химические вещества повреждают структуры мозга, которые защищают нервы и помогают мозгу общаться и функционировать, а повреждение нервов связано с аутизмом и рассеянным склерозом.

Эти химические вещества известны как фосфорорганические антипирены и четвертичные аммониевые соединения. Первые используются для изготовления негорючих материалов и встречается в мебели, лаке для ногтей, коврах, электронике и сушильных листах. Вторые представляют собой химические вещества, используемые для уничтожения микробов, и содержатся в ряде чистящих средств и шампуней, солнцезащитных кремов и средств для мытья тела.

Учёные проанализировали более 1800 химических веществ, обнаруженных в обычных предметах домашнего обихода, которые повреждают олигодендроциты — структуры, защищающие нервы головного мозга. Когда ткань мозга мышей подвергалась воздействию химических веществ, их олигодендроциты либо прекращали развиваться, либо погибали.