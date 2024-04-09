Ученые научились определять риск ранней смерти по глазам

В новом исследовании группа ученых пришла к выводу, что истинный биологический возраст человека можно узнать по его глазам. Более того, достаточно простого медицинского теста — осмотра сетчатки. Результаты исследования были опубликованы в British Journal of Ophthalmology.

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Исследователи разработали модель машинного обучения, которая определит статус старения без помощи специалистов. Алгоритм оказался весьма точным — его проверили на более чем 45 тысячах пациентов.

Выяснилось, что спустя десятилетие не стало 1871 пациента. В эту группу с большей вероятностью попали те, чью сетчатку алгоритм оценил как более возрастную. Исследователи провели расчеты и оказалось, если сетчатка была на год старше фактического возраста, риск смерти от любой причины в следующие 11 лет возрастал на 2%, а риск смерти от причин, отличных от рака и сердечно-сосудистых заболеваний, — сразу на 3%.