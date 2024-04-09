Китайский доктор Франкенштейн намерен побороть болезнь Альцгеймера

Китайский генетик Хэ Цзянькуй, отсидевший три года за редактирование генов девочек-близнецов, заявил о намерении изменить геном человека так, чтобы на закате жизни люди прекратили сталкиваться с болезнью Альцгеймера. Возможно ли это, разбиралась «Комсомольская правда».

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В 2018 году ученый ошеломил мир, заявив, что создал двух генетически модифицированных девочек-близнецов по имени Лулу и Нана. Еще один ребенок, Эми, родился в следующем году и тоже в Китае. Ученый утверждал, что переписал их ген CCR5, сделав их устойчивыми к ВИЧ.

Однако не все отнеслись к эксперименту положительно, и Цзянькуя был осужден три года за незаконную медицинскую практику. На свободу он вышел в апреле 2022 года.

После выхода из тюрьмы ученый, получивший образование в Университете Райса и Стэнфордском университете (США), а затем вернувшийся в Китай в университет Шэньчжэня, отказался принять участие в Третьем международном саммите по редактированию генома человека в Лондоне и отменил анонсированное выступление в Оксфордском университете.

Затем генетик попытался уехать в Гонконг, где получил визу по программе привлечения талантов со всего мира. Однако визу аннулировали буквально через несколько часов после того, как Хэ Цзянькуй обнародовал свою исследовательскую программу. Он планировал заняться экспериментами в области генной терапии редких наследственных заболеваний, отмечает издание.

Несмотря на неудачу, от своих планов ученый не отказался и заявил, что для исследований по редактированию генома человеческого эмбриона открыл три лаборатории в Пекине и Ухане.

По словам Хэ, для исследований будут использоваться отбракованные оплодотворенные яйцеклетки, которые не подходят для процедуры ЭКО. Их развитие будет остановлено на 14-й день и, таким образом, ученый не нарушит законодательство Китая, запрещающее имплантировать женщинам эмбрионы с отредактированными генами.

Исследователь принял решение сосредоточиться именно на избавлении человечества от болезни Альцгеймера, пояснив, что у его матери был такой диагноз и серьезный риск заболеть есть как у него самого, так и у его детей.

«Если проект окажется успешным, возможно, удастся полностью избавить от этой страшной болезни будущие поколения. Только в этот раз мы не будем спешить, и сначала изучим, как генная терапия работает на мышах», - отмечал ученый.

Однако его коллеги по всему миру усомнились в возможности действительно так отредактировать гены, чтобы никто больше не страдал от болезни Альцгеймера. В частности, профессора Наньянского технологического университета в Сингапуре Питер Дрёге обратил внимание на то, что у болезни Альцгеймера нет четкой единой генетической причины, а генная терапия не является совершенно безопасным методом лечения.