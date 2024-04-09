Ученые обнаружили в какао вещество, спасающее от ожирения и болезни Альцгеймера

Теобромин, в большом количестве содержащийся в какао-бобах, обладает множеством потенциальных преимуществ для здоровья. Он помогает бороться с ожирением, препятствует возникновению камней в почках, улучшает состояние печени и даже замедляет старение мозга. Группа ученых Университета Чжэнчжоу (Китай) опубликовала обзор многочисленных исследований, в которых изучались различные свойства теобромина.

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"Теобромин, благодаря своей низкой токсичности и универсальности, может использоваться в качестве добавки к функциональным пищевым продуктам", - пишут авторы обзора. "Наш обзор недавних исследований, посвященных положительному воздействию теобромина на мозг и потенциальным механизмам его воздействия, свидетельствует о растущем внимании к этому соединению. Теобромин продемонстрировал нейропротекторные свойства, способность предотвращать повреждение нейронов и улучшать двигательную память и когнитивные регуляторные функции. Учитывая низкую частоту побочных эффектов и минимальный вред для организма человека в соответствующих дозах, теобромин и его производные обещают стать эффективными средствами для профилактики заболеваний, связанных с мозгом", - отмечают ученые.

Кроме того, теобромин показал способность облегчать ишемию и гипоксию тканей головного мозга, предотвращать и устранять повреждения центральной нервной системы, а также способствовать восстановлению и регенерации клеток головного мозга. "Следовательно, теобромин обладает значительным потенциалом в области профилактики инсульта и кровоизлияний в мозг", - отмечают исследователи.

Отмечается также положительное влияние вещества на иммунную функцию организма.

"Воспаление - это многогранный процесс, в котором участвуют белые кровяные тельца и высвобождаются химические вещества в кровоток или пораженные ткани для борьбы с инородными телами. Теобромин оказывает противовоспалительное действие на различные типы клеток, включая макрофаги и хондроциты", - отмечается в обзоре.

Положительно оценивается потенциал теобромина и для снижения ожирения и улучшения липидного обмена.

"Теобромин обладает способностью усиливать расщепление жира и выработку тепла в коричневых адипоцитах (жировых клетках). Одновременно он вызывает потемнение белых адипоцитов, способствуя трансформации белых адипоцитов в коричневые, тем самым подавляя ожирение", - отмечают авторы публикации.

Исследования показали, что теобромин приводил к снижению массы тела, веса печени и улучшению ее морфологии, а также способствовал регуляции липидного обмена в печени.

Однако практически каждый свой вывод авторы сопроводили оговорками: исследования теобромина и его воздействия на организм лишь в малой части проводились на людях, в большинстве же изучение вещества все еще находится на ранних стадиях - на клеточном уровне и экспериментах на животных. А потому для окончательных выводов понадобится время, чтобы собрать достаточно свидетельств о клиническом опыте.