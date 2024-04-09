Сеансы виртуальной реальности уменьшают боль при раке

Большинство людей, больных раком, испытывают боль. Учёные обнаружили, что справиться с этим помогает погружение в виртуальную реальность.

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Результаты недавнего исследования показали, что 10-минутный сеанс виртуальной реальности (VR) значительно уменьшил боль у госпитализированных пациентов с раком. Для проведения этого эксперимента Хантер Гронингер, доктор медицинских наук из Медицинской школы Джорджтаунского университета и компании MedStar Health, и его коллеги отобрали 128 взрослых с раком и умеренной или сильной болью.

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Специалисты обнаружили, что как VR-вмешательство, так и работа с трёхмерными управляемыми изображениями на планшете iPad уменьшили боль. Однако сеансы виртуальной реальности имели больший эффект. Пациенты в группе трёхмерных избражений сообщили о среднем снижении оценки боли на 0,7, тогда как пациенты в группе VR — о среднем снижении на 1,4 (по шкале от 1 до 10).

Также спустя 24 часа после вмешательства выраженность боли у людей из VR-группы уменьшилась на 1,7 балла по сравнению с исходным уровнем, у людей из группы с 3D-изображениями — на 0,3 балла. Кроме того, пациенты после сеанса виртуальной реальности сообщили о об улучшениях, связанных с «назойливостью» боли (насколько сильно их беспокоила боль) и общим дистрессом.

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