Российские ученые разработали метод для быстрой диагностики рака

Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) разработали метод машинного обучения для быстрого распознавания рака и планирования его лечения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

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"Команда ученых ЮФУ представила работу, в которой описаны применения машинного обучения в онкологии, в частности при анализе медицинских изображений, планировании лечения, прогнозировании выживаемости пациентов и синтезе лекарств. Выяснилось, что использование искусственного интеллекта (ИИ) в онкологии действительно способствует ускорению процессов диагностики и планирования лечения. На сегодняшний день специалистами разработан метод Pathologist AI, позволяющий после анализа большого массива результатов гистологических экспериментов обучить модель и сделать предсказания о вероятном диагнозе с высокой степенью точности (> 96%)", - говорится в сообщении.

По данным ученых, новый метод, который позволяет обрабатывать большое количество информации в сжатые сроки, необходим для определения лечения для пациентов с быстротекущими формами рака. При этом, для внедрения искусственного интеллекта для борьбы с онкозаболеваниями в настоящее время необходимо проводить больше исследований с различными группами населения.

"Сложностью, приводящей к предвзятости при прогнозировании результатов, является недостаточная представленность некоторых групп населения (подростков, женщин и т.д.) во время клинических испытаний, на основе которых формируются наборы данных. Необходимо обеспечить более широкое включение различных групп населения в обучающие датасеты (набор данных, используемый в различных видах анализа и машинного обучения)", - привели в сообщении слова инженера-исследователя исследовательской лаборатории "Микрофлюидные технологии для ускоренного синтеза материалов" ЦНП ЮФУ Елены Варламовой.

В настоящее время ученые также разрабатывают программный модуль для постановки первичного диагноза по гистопатологическому изображению пациентов с подозрением на рак толстого кишечника.