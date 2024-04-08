Создан «электронный носок», выявляющий опасные заболевания по походке

Ученые из больницы при национальном университете Чоннам в Южной Корее разработали носок, оснащенный датчиком баллистокардиограммы. Такой гаджет может измерять частоту сердечных сокращений и давления, оказываемого на стопы при ходьбе, выявляя связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом особенности походки. Результаты исследования опубликованы на сайте European Society of Cardiology (ЕSС).

В исследовании приняли участие 20 человек с сахарным диабетом и 20 здоровых добровольцев. Всех участников попросили протестировать новую разработку ученых — носок, оснащенный датчиком баллистокардиограммы. Баллистокардиография как метод исследования состояния здоровья основана на изучении сократительной способности сердца путем регистрации механических смещений тела человека.

Все участники должны были провести 40 секунд в положении стоя для оценки распределения давления на стопу. Также испытуемых попросили пройтись в течение аналогичного количества времени с целью измерения встроенным датчиком частоты сердечных сокращений. Одновременно с тестированием носка участникам проводилась электрокардиограмма (ЭКГ).

Результаты показали, что страдающие сахарным диабетом оказывали более высокое давление плюсневой областью стопы (средней третью стопы с внешней стороны) на подошву при ходьбе по сравнению со здоровыми испытуемыми. Добровольцы с поврежденными кровеносными сосудами также при ходьбе значительно больше давили на плюсневую область, и меньше — на пятку. Эти особенности походки были зафиксированы при помощи электронного носка и подтверждены результатами ЭКГ.

Ученые отметили, что неправильная походка способствует образованию язв на ступнях, также известных под термином синдром диабетической стопы. При инфицировании таких ран существует угроза ампутации конечности. По мнению исследователей, использование нового гаджета для выявления проблем с походкой может помочь людям скорректировать свои движения и предотвратить опасные осложнения сахарного диабета.