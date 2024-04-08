Лекарства станут эффективнее благодаря расшифровке генетического кода с помощью ИИ
Группа ученых из Принстонского университета под руководством эксперта по машинному обучению Мэнди Ванг сделала прорыв в области медицины: они использовали ИИ для расшифровки генетического кода.
Это позволит создавать более эффективные лекарства, в том числе вакцины. ИИ обучили на сотнях тысяч генетических последовательностей. Технология научилась распознавать правила, по которым работает генетический код.
В результате ученые смогли создать новую мРНК-вакцину против COVID-19, которая на 33% эффективнее существующих.
Новая модель ИИ учитывает не только генетические последовательности, но и другие факторы, влияющие на производство белка. Это позволяет создавать более точные и эффективные лекарства.
В будущем эта технология может быть использована для лечения многих других заболеваний, в том числе рака.