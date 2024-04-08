Найдена связь между фастфудом и глаукомой

Ученые нашли связь между глаукомой и фастфудом. По мнению авторов исследования, проведенного сотрудниками Гарвардского университета, ультраобработанные продукты, которые признаны вредными в целом для всего организма, также вредят здоровью глаз.

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Теория подтверждена исследованием с участием 19 255 человек. У испытуемых в момент начала эксперимента не было глаукомы, однако спустя 13 лет выяснилось, что у людей, предпочитающих фастфуд и фабричные сладости, глаукома развивается чаще, пишет Nutrients.

Речь о 230 добровольцах. Отмечается, что болезнь развилась у людей с самым высоким уровнем потребления ультраобработанной пищи.

Ученые связали такие показатели с избытком сахара и углеводов в их рационе, что привело к окислительному стрессу и воспалению, затронувшем органы зрения (в том числе сетчатку глаза).

Ранее британские ученые заявили, что фастфуд вреднее сигарет, поскольку ультраобработанные продукты, которые проходят несколько стадий обработки, могут нанести организму непоправимый вред.