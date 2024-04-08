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Ученые нашли связь между фастфудом и глаукомой

Ученые нашли связь между глаукомой и фастфудом. По мнению авторов исследования, проведенного сотрудниками Гарвардского университета, ультраобработанные продукты, которые признаны вредными в целом для всего организма, также вредят здоровью глаз.

Найдена связь между фастфудом и глаукомой
© runews24.ru

Теория подтверждена исследованием с участием 19 255 человек. У испытуемых в момент начала эксперимента не было глаукомы, однако спустя 13 лет выяснилось, что у людей, предпочитающих фастфуд и фабричные сладости, глаукома развивается чаще, пишет Nutrients.

Речь о 230 добровольцах. Отмечается, что болезнь развилась у людей с самым высоким уровнем потребления ультраобработанной пищи.

Ученые связали такие показатели с избытком сахара и углеводов в их рационе, что привело к окислительному стрессу и воспалению, затронувшем органы зрения (в том числе сетчатку глаза).

Ранее британские ученые заявили, что фастфуд вреднее сигарет, поскольку ультраобработанные продукты, которые проходят несколько стадий обработки, могут нанести организму непоправимый вред. 

Наука
Гарвардский университет