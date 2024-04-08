Препарат метформин может эффективно бороться с лишним весом

Проведённое американскими и британскими учёными исследование даёт надежду страдающим ожирением людям снизить свой вес.

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Учёные Университета Тринити и Принстонского университета провели исследование и выяснили, что противодиабетический препарат метформин в сочетании с твёрдой пищей способен влиять метаболит, который естественным образом отвечает за аппетит.

Повышение уровня метаболита подавляет аппетит, снижает чувство голода в организме.

Это может стать способом борьбы с лишним весом.

Учёные полагают, что результаты исследования лягут в основу решения проблемы ожирения, которое опасно для здоровья человека, способствует развитию различных патологий.

Работа учёных опубликована в журнале Nature Metabolism.

Стимуляция группы клеток, которые производят вещество под названием гамма-аминомасляная кислота, способна напрямую уменьшать аппетит. Это выяснили учёные Абердинского университета, изучая препарат лираглутид, используемый для лечения ожирения.