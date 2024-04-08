Вакцина со вкусом ананаса защитила людей от цистита на девять лет

Пероральная вакцина MV140 против инфекций мочевыводящих путей — потенциальная альтернатива антибиотикам. Это показало 9-летнее исследование, представленное на конгрессе Европейской ассоциации урологов (EAU).

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Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) являются наиболее распространенной бактериальной инфекцией и поражают в течение жизни почти половину всех женщин и каждого пятого мужчину. В 20–30% развиваются рецидивирующие инфекции, требующие краткосрочного лечения антибиотиками. Из-за применения этих препаратов растет число устойчивых инфекций, лекарства становятся менее эффективными, а потому нужны новые способы профилактики и лечения.

В новом исследовании ученые оценили безопасность и эффективность вакцины MV140 у 89 пациентов. Она представляет спрей со вкусом ананаса. Пациенты принимали ее каждый день в течение трех месяцев.

54% участников исследования не страдали от ИМП в течение девяти лет после вакцинации, которая не имела каких-либо заметных побочных эффектов. 40% участников сообщили о повторной вакцинации через один или два года после первой, что указывает на хорошую переносимость и удобство препарата.