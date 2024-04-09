Ученые нашли способ подавить чувство страха

Американские нейробиологи обнаружили в мозге механизм, отвечающий за формирование чувства постоянного страха после сильного испуга. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

© Российская Газета

Эксперимент проводился на мышах, воздейтвуя на них с помощью электрошока разной степени тяжести в определенных условиях. Вернувшись в это место через две недели, грызуны замерли от страха. Те, кто испытал сильный шок, также имели тенденцию замирать в другой обстановке, демонстрируя чрезмерно обобщенную реакцию. Заглянув в их мозг, можно было понять, что вызвало такую чрезмерную реакцию страха. В частности, исследователи изучили область мозга, которая отвечает за формирование настроения и тревоги, а также з поступление серотонина в передний мозг.

Они обнаружили, что сильный испуг переключает выработку важнейшего для работы мозга нейромедиатора глутамата, который возбуждает нейроны, на гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), которая подавляет нейронную активность. Когда ученые обнаружили этот эффект, ученые сделали следующий уже очевидный шаг. Они с помощью методов генной инженерии отключили у животных ген, ответственный за выработку ГАМК. И еще недавно замиравшие от ужаса мыши забыли о своих страхах. Авторы исследования считают, что обнаруженный механизм работы мозга поможет в борьбе с самыми разными вариантами страха, а также в целенаправленном создании эффективных лекарств.

О перспективах данного исследования можно сколько угодно рассуждать. Но лучше это поле пока оставить фантастам. Они смогут развернуться на нем по полной программе.