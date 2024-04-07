Ученые посоветовали, как эффективнее работать за компьютером

Многие люди вынуждены работать сидя за столом, и чаще всего — за компьютером. А на тренировки после смены у них просто не хватает ни времени, ни сил. Из-за малоподвижного образа жизни могут появиться проблемы со здоровьем. Но ученые придумали, как этого избежать с минимальными затратами ресурсов.

Малоподвижный образ жизни может привести к появлению различных хронических заболеваний, например ожирения, сердечно-сосудистых болезней и диабета. Чтобы этого не произошло — нужно вводить движение в жизнь. А как это сделать — у ученых есть нестандартный совет.

Как эффективнее работать за компьютером

Американские исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 44 человека. В первый день они работали за компьютером как обычно — сидя. Во второй — уже стоя перед столом, а в третий и четвёртый — занимаясь физической активностью, например, на беговой дорожке и степпере.

В результате оказалось, что упражнения никак работе не помешали, а наоборот. Тесты на способность к рассуждению, кратковременную память и концентрацию показали, что во время физической активности волонтёры работали или так же, или даже лучше. Немного снизилась скорость набора текста, но не его точность.