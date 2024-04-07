Ученые связали наличие таланта с группой крови

Зарубежные исследователи провели исследование, в ходе которого оценивалось влияние группы крови на талант, ум и красоту. Выяснилось, что они обусловлены не только наследственными фактором. Об этом сообщает «Южный федеральный».

В результате ученые пришли к выводу, что у людей с первой группой крови чаще рождаются талантливые дети, которые проявляют себя в области музыки, литературы и гуманитарных наук. У родителей со второй группой крови чаще дети обладают навыками критического мышления, они имеют способности к созданию новых технологий. При этом большинство родителей с такой группой крови чрезмерно опекают детей.

Имеющие третью группу крови часто становятся родителями творческих и чувствительных детей, которые, как правило, очень болезненно относятся к критике. Поэтому могут даже отказаться от талантов. По заверению ученых, люди с четвертой группой крови чаще остальных становятся родителями спортсменов.