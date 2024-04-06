В России научились использовать МРТ для диагностики шизофрении

Российские учёные разработали искусственный интеллект для определения психических болезней по МРТ.

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В Балтийском федеральном университете создали искусственный интеллект, который обучают распознавать депрессию, шизофрению и аутизм по данным МРТ. Этот ИИ уже на 95% точно определяет депрессию, говорят в университете.

Учёные использовали функциональные сети мозга и машинное обучение для анализа МРТ-снимков и выявления различий между больными и здоровыми людьми. Теперь они обучают ИИ диагностировать и другие состояния, такие как биполярное расстройство, шизофрения и аутизм, на основе изменений в мозге, видимых на фМРТ.

Это новшество поможет делать диагностику более точной и быстрой, что способствует эффективному лечению пациентов. Учёные собирают данные от пациентов и здоровых людей для обучения ИИ и ожидают, что первые результаты исследования будут получены до конца года.