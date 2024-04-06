Российские ученые разработали новый метод лечения рака

Российские биохимики разработали технологию для лечения рака с помощью света.

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Учёные из Института биоорганической химии (ИБХ) РАН разработали новый метод лечения рака, который использует генетическую конструкцию на основе двух белков. Один из белков генерирует активные формы кислорода, а другой излучает синий свет. Этот синий свет активирует первый белок, который, в свою очередь, высвобождает активный кислород, разрушающий клетки опухоли.

Этот метод, называемый фотодинамической терапией (ФДТ), основан на использовании фотосенсибилизаторов, которые связываются с раковыми клетками и реагируют на лазерное облучение, превращая кислород в токсичную форму. Однако синий свет, необходимый для активации большинства фотосенсибилизаторов, проникает очень поверхностно, что ограничивает применение метода для поверхностных опухолей. Учёные же создали генетическую конструкцию, которая способна генерировать синий свет прямо внутри клеток опухоли и доставлять его туда.

Эта конструкция представляет собой вирус, модифицированный таким образом, чтобы он мог самостоятельно находить опухоль в организме и связываться с ней. После этого, при введении определённого субстрата, начинается фотохимическая реакция, разрушающая раковые клетки. Это открывает новые перспективы в лечении рака, позволяя бороться с опухолями, находящимися в глубоких слоях тканей.