Ученые нашли место на планете с самым чистым воздухом

Исследование, проведенное учеными из Австралии и опубликованное в журнале Climate and Atmospheric Science, выявило, что самый чистый воздух на Земле можно найти над Южным океаном, окружающим Антарктиду. Ученые из Университета Монаша пришли к этому выводу после тщательного анализа данных со спутников.

Особенность этой области заключается в ее отсутствии человеческой активности, за исключением нескольких научно-исследовательских станций на Антарктиде. Это обеспечивает уникальную чистоту воздуха в этом регионе. Кроме того, Южный океан является одним из самых облачных регионов на Земле с высокой частотой осадков, что способствует естественному очищению атмосферы.

Фитопланктон играет важную роль в формировании чистого воздуха над Южным океаном. Он выделяет диметилсульфид, который окисляется в атмосфере, превращаясь в сульфатный аэрозоль. Этот процесс не только способствует образованию дождевых облаков над океаном, но и является ключевым фактором в поддержании чистоты атмосферы в этом регионе.