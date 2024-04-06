Ученые нашли «ахиллесову пяту» у устойчивой к антибиотикам сальмонеллы

Американские микробиологи из Университета Колорадо обнаружили механизм, с помощью которого бактериальный вирус снижает заразность бактерий сальмонеллы. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сальмонеллез остается одной из наиболее распространенных причин бактериальных пищевых отравлений во всем мире. Ежегодно регистрируется около 80-100 млн случаев заболевания сальмонеллезом, при этом наибольшее количество заболевших приходится на развивающиеся страны.

Ученые выяснили, что вирус-профаг Gifsy-1 содержит белок терминазы, который приобретает способность расщеплять транспортную РНК у болезнетворных бактерий при окислительном процессе. Это нарушает синтез белка у сальмонелл, делая микробы менее вирулентными.

«Мы обнаружили, что вирус, закодированный в геноме сальмонеллы, действует как ахиллесова пята этого распространенного человеческого патогена», — отметил автор исследования, профессор иммунологии и микробиологии Андрес Васкес-Торрес.

По словам микробиологов, их открытие в перспективе может создать новые способы лечения пациентов, зараженных устойчивой к антибиотикам сальмонеллой.

Ранее ученые создали метод очистки мяса от сальмонелл и других бактерий с помощью радиации.