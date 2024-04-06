Ученые создали на основе водорослей пищевую добавку для АПК и медицины

Группа ученых Кабардино-Балкарского государственного университета им.Х.М. Бербекова разработала уникальную добавку в пищу на основе микроводорослей – суспензию хлореллы. Она рассчитана на применение в животноводческом секторе АПК, а также в медицине. Натуральный продукт содержит больше 650 веществ и элементов, которые многократно повышают производительность и экологичность продукции в аграрном секторе. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

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- Биовещество получают путем культивирования одноклеточных водорослей в специальной установке - биореакторе объемом 800 литров. В итоге получают концентрат, содержащий более 20 миллионов клеток водоросли в одном миллилитре, - отметил разработчик, доцент кафедры биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем института химии и биологии КБГУ Тимур Слонов.

Ученые уже провели эксперименты на птицефермах, и они показали высокую эффективность новой суспензии. Птицы, получавшие добавку хлореллы, демонстрировали значительный прирост в весе, улучшенную усвояемость пищи и снижение расходов на кормление. Благодаря антибиотическим свойствам водорослей, увеличилась устойчивость животных к заболеваниям.

Также испытания провели в рыбоводстве, пчеловодстве и растениеводстве. Выяснилось, что свойства суспензии способствуют улучшению почвы, стимулируют рост растений и даже используются в медицине для лечения определенных заболеваний.

Ученые утверждают, что добавку можно рекомендовать в пищу и людям с нарушением обмена веществ, либо аллергией. Ее можно применять при лечении псориаза.

Сейчас налажено производство на малых инновационных предприятиях, входящих в структуру вуза. На фитореакторе за 4 суток выпускают до двух тонн микроводорослей хлореллы. В дальнейшем производство планируется нарастить.

В вузе также уточнили, что руководитель исследования Тимур Слонов продолжил разработку, начатую в КБГУ его отцом – Людином Слоновым, профессором, доктором биологических наук, который скончался в 2021 году.