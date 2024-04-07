Ученый: в предстоящем солнечном затмении нет ничего мистического

Предстоящее 8 апреля солнечное затмение смогут увидеть жители некоторых населенных пунктов Мексики, США, Канады и других ближайших стран. Но на территории России это затмение наблюдаться не будет, рассказала ТАСС доцент Уфимского университета науки и технологий, кандидат физико-математических наук Анна Шишкина.

"Во время полных солнечных затмений можно наблюдать солнечную хромосферу и корону <...> На границе полной фазы затмения возникают такие интересные оптические эффекты, как четки Бейли и бриллиантовое кольцо. Астрономы, занимающиеся изучением солнца, получают в эти моменты уникальную возможность увидеть и изучить то, что нельзя или довольно затруднительно наблюдать в обычное время", - отметила она. "Ничего мистического в затмениях нет, - продолжила Шишкина. - Люди часто боятся явлений, которых не понимают, поэтому советую всем лучше изучать астрономию и физику. А утверждения астрологов, что на некоторые знаки Зодиака затмение влияет по-особенному - беспочвенны. Астрология не имеет никакого отношения ни к науке в целом, ни к астрономии в частности", - пояснила ученый.