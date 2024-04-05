У полевок обнаружили признаки человеческой депрессии

Ученые из Техасского университета обнаружили, что после «травли» своими сородичами самцы полевок демонстрировали признаки «человекоподобной» депрессии — избегание общения и потерю способности получать удовольствие (агедонию). Результаты опубликованы в Journal of Affective Disorders (JAD).

© Todd H. Ahern/Quinnipiac University

В ходе исследования ученые наблюдали за процессом травли отдельных самцов полевок их более агрессивными сородичами в течение десяти дней. После окончания эксперимента исследователи провели обследование здоровья подвергшихся нападкам особей.

Оказалось, что у полевок, над которыми издевались, наблюдались изменения в массе тела. Также они хуже справлялись с тестами на оценку пространственной памяти и были менее общительны с другими полевками. Кроме того, подопытные проявляли равнодушие к лакомствам, таким как вода с сахаром.

По мнению ученых, агедония (снижение мотивации или способности испытывать удовольствие) и избегание социального взаимодействия — характерные признаки депрессии у людей. Исследователи надеются, что дальнейшее изучение степных полевок поможет раскрыть биологические факторы, лежащие в основе депрессивного и тревожного расстройств.

Ученые добавили, что в исследованиях подопытными чаще всего служат крысы и мыши. Однако степные полевки обладают несколькими уникальными характеристиками, подобными человеческим. Известно, что полевки вступают в моногамные отношения, выращивают потомство в паре и выполняют родительские функции для детенышей-сирот. Эти особенности делают их лучшими кандидатами для исследований психического здоровья.