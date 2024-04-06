Ученые создали наночастицы для точной доставки антибиотиков внутрь бактерий

Биохимики из Китая разработали новый метод лечения инфекций, используя жировые наночастицы с гибридным покрытием. Этот метод позволяет наночастицам избирательно проникать внутрь бактерий и доставлять в них молекулы антибиотиков. Ученые успешно проверили работу этих частиц на животных, что открывает новые перспективы в лечении инфекций.

Жировые наночастицы, разработанные группой китайских биохимиков, покрыты специальной оболочкой, которая позволяет им проникать внутрь бактерий и защищает от действия иммунной системы. Испытания на мышах показали, что эти наночастицы эффективно уничтожают бактерии, не повреждая человеческие клетки.

Этот метод может помочь врачам снизить дозы антибиотиков, необходимых для лечения инфекций, что снизит риск развития устойчивости бактерий к лекарствам. Это открытие может стать прорывом в борьбе с инфекционными заболеваниями и улучшить эффективность лечения, подчеркивают ученые.