Ученые изучили нервные клетки: среди них найдены особые «долгожители»

Новое исследование ставит под сомнение представление о том, что нервные клетки полностью «молоды душой». Хотя большинство нервных клеток человека живут всю жизнь и не заменяются, ученые обнаружили интересный факт: некоторые важнейшие компоненты этих клеток также могут быть невероятно долгоживущими.

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Это открытие, сделанное под руководством доктора Мартина Хетцера из Австрийского института науки и технологий (ISTA), проливает свет на сложную внутреннюю работу нервных клеток и их потенциальную роль в старении мозга и таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера. Исследование, опубликованное в журнале Science, посвящено молекулам РНК, которые обычно известны своей быстротечностью. Однако исследователи выявили в нервных клетках мышей особые молекулы РНК, которые оставались неизменными на протяжении всей их двухлетней жизни.

Этот вывод противоречит привычному представлению о РНК, которая часто служит молекулой-мессенджером с более коротким сроком жизни. Выявленные долгоживущие молекулы РНК, по-видимому, играют важную роль в защите генома в нервных клетках. Исследовательская группа использовала метод «маркировки» молекул РНК у новорожденных мышей. Это позволило им отслеживать молекулы на протяжении всей жизни мышей с помощью мощной микроскопии.

Хотя исследование проводилось на мышах с продолжительностью жизни 2,5 года, полученные результаты многообещающи для понимания старения человеческого мозга. Исследование предполагает, что подобные долгоживущие молекулы РНК могут существовать в нервных клетках человека, потенциально влияя на их функционирование в течение всей жизни.

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