Найден прорывной способ борьбы с болезнью Альцгеймера

«Чистка мозга» от амилоидных бляшек может стать прорывным способом лечения болезни Альцгеймера, говорится в журнале Science Translational Medicine. Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе при помощи специально разработанных антител сумели значительно снизить количество амилоидных бляшек и исправить поведенческие аномалии у мышей, страдающих заболеванием, схожим с болезнью Альцгеймера. Новый метод активирует иммунные клетки мозга напрямую, и те, в свою очередь, начинают устранять бляшки.

После активации с помощью специальных антител микроглия получает способность удалять амилоидные бляшки у мышей. Потенциально эти клетки могут очищать нервную ткань и от других вредных белков при различных нейродегенеративных заболеваниях, включая болезнь Паркинсона, — приводятся в статье слова ведущего автора исследования профессора Марко Колонны.

Ранее австралийские ученые выяснили, что в загрязненном воздухе могут присутствовать частицы магнетита, которые провоцируют развитие болезни Альцгеймера. Также удалось узнать, что у жителей районов с высоким уровнем загрязнения воздуха обнаружено огромное количество магнетита в мозге.