Обнаружены «вечные» молекулы РНК в клетках мозга млекопитающих

Ученые из Европы и США обнаружили уникальные молекулы РНК в клетках мозга млекопитающих, которые остаются неразрушенными на протяжении всей жизни животных. Исследование, проведенное на мышах, показало, что эти молекулы сохраняются даже ко второму году жизни. Ученые считают, что они играют важную роль в регуляции активности генов и поддержании структуры ДНК.

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Профессор Томохиса Тода и его коллеги из Фридрих-Александровского университета в Германии разработали метод, позволяющий помечать молекулы РНК и отслеживать их в клетках мозга. Они выяснили, что около 68% помеченных молекул сохраняются на протяжении всей жизни мышей.

Ученые считают, что эти «вечные» молекулы могут объяснить процессы старения мозга и развитие нейродегенеративных заболеваний. Дальнейшие исследования позволят понять, какие функции выполняют эти молекулы и как они влияют на процесс старения клеток мозга.